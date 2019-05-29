“بعد استفزازه للجماهير المغربية.. هنيدي يتراجع: “احنا نقدر على زعلكوا؟؟

بعد الإستياء الذي خلفه منشور سابق له حول فوز فريق الزمالك ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، عاد الفنان الكوميدي المصري محمد هنيدي ليطلب ود المغاربة في تدوينة جديدة على حسابه في فيسبوك.

وكتب هندي قائلا “لحبايبنا اللي في المغرب اللي زعلوا من بوست تشجيع الزمالك .. ده هزار في الكورة .. وماكنتش عايز اقولكوا ان احلي واجمل بلد عربي زرتها في حياتي هي المغرب عشان كدة البلد العربي الوحيد اللي اخترنا نعمل فيه عرض الستاند اب كوميدي هي المغرب “.

وكان الفنان المصري قد أثار أمس الإثنين استفزاز الجمهور المغربي، بعدما نشر نشر صورة الكأس المحتفى به مع تعليق “بركان مين ده احنا معلمين”، ليثير حفيظة المغاربة، الذين هجموا عليه بتعاليقهم، معتبرين أن مضمون المنشور احتقار لفريق مغربي، كان قريبا من التتويج.

وانهزم فريق نهضة بركان بضربات الجزاء أمام الزمالك المصري، بعدما فشل في الحفاظ على نتيجة مباراة الذهاب، التي حسمها بهدف نظيف، وانهزم في التوقيت الأصلي من المباراة بالنتيجة نفسها.