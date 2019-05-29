هجوم على مقهى مغاربي يقدم وجبات خلال ساعات الصيام

تناقلت وسائل إعلام تونسية، بشكل واسع، خبر تعرض مقهى في ضواحي العاصمة تونس لهجوم، السبت الماضي، من طرف مجموعة من الأشخاص، بسبب تقديمه الطعام في شهر رمضان، خلال ساعات الصيام.

وتعرض المقهى، الواقع في ضاحية رادس جنوب العاصمة، والذي كان يقدم الطعام خلال ساعات الصيام، لهجوم من طرف مجموعة من الأشخاص، الذين ألحقوا به أضرارا، وحاولوا إحراقه، وذلك حوالي الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي لتونس.

وأفاد صاحب المقهى لوسائل إعلامية محلية في تونس أن أحد النادلين أصيب بجروح جراء الهجوم، مشيرا إلى أن بعض المهاجمين، كانوا يصرخون “الله أكبر”، بينما آخرون يسبون الذات الإلهية”.

وتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي شرائط فيديو، مصحوبة بتعليقات، تشير إلى أن المهاجمين من “المتطرفين”، فيما ترى أخرى أن ما حصل لا يعدو كونه “خلافا بين شبان” يقطنون في هذا الحي.