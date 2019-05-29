السهلي: القضاء الوطني على المحك وليس بوعشرين.. كل الأنظار تتجه نحو ما ستفعله المحكمة أمام القرار الأممي

طالب سعد السهلي، عضو الدفاع الصحافي توفيق بوعشرين، أثناء مرافعته، اليوم الثلاثاء، بضرورة الإلتزام بتوصيات القرار الأممي، والتي تدعو إلى رفع الإعتقال التعسفي عن بوعشرين.

وأشار السهلي، إلى أنه “يدافع من أجل سيادة القانون، وأن القضاء الوطني، في هذه القضية على المحك وليس بوعشرين”.

وأوضح أن “الأنظار تتجه إلى ما ستفعله المحكمة، أمام القرار الأممي”، مؤكدا بأنه “يطالب بإلزامية القرار الأممي، وذلك نصرة للقانون، ووفاء لالتزامات المغرب الدولية، ولديباجة الدستور، والمواثيق الدولية”.

وأدلى السهلي بقرار لمحكمة النقض، يثبت نقضها قرارا شرعيا، يتعلق بإرجاع أطفال في إحدى القضايا، خاصة وأن المغرب سبق له أن وقع على إتفاقية لاهاي المتعلقة باختطاف الأطفال، ومحكمة النقض نقضت قرار استئنافيا، عندما لاحظت أنه لا يراعي اتفاقية لاهاي أمام مدونة الأسرة”.