شاهد مسلسل شقة فيصل الحلقة 24

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص القصة:
تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل أربعة شباب ويتأثر كل واحد منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم.- اقرأ المزيد...
كريم محمود عبدالعزيز-
أيتن عامر-
صلاح عبدالله-
نسرين أمين
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