شاهد مسلسل بركة الحلقة 24

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص القصة: تدور الأحداث حول (بركة) وهو شخص يأتي من الصعيد مع والدته، ويعيشا في القاهرة لكن مع مرور الوقت يبدأ في جمع المال ومن هنا يتورط في مشاكل كثيرة - اقرأ المزيد... عمرو سعد - كمال أبو رية - هالة صدقي - هنادي مهنى - رنا رئيس - عبدالرحمن أبو زهرة

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