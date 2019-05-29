القدس - بواسطة محمد عز العرب - ملخص القصة: وتدور أحداث مسلسل " زلزال" في فترة زلزال 1992، عن رجل يشتري منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت - اقرأ المزيد... محمد رمضان - حلا شيحة - ماجد المصري - مصطفى منصور - محمد الحناوي - حنان سليمان

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد مسلسل زلزال الحلقة 24 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.