نيمار يثير مخاوف البرازيل

2019-05-29 | 01:14
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وأشارت الصحيفة إلى أن "لاعب باريس سان جيرمان، أمسك بركبته متأثرًا بآلالام".
وحاول نيمار أن يعود للتدريب مجددًا لكنه شعر بالألم مرة أخرى ووضع يده على وجهه الذي ظهر عليه مزيج من الغضب والألم وخيبة الأمل.
ورافق نيمار، رودريجو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي، إلى غرفة الملايس.
يأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب البرازيلي لبطولة كوبا أمريكا التي تنطلق يوم 14 حزيران في البرازيل.
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