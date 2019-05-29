اللجنة الخماسية توافق على صرف رواتب الاولمبية

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه أن "لجنة تنفيذ القرار 140 لمجلس الوزراء، اجتمعت في مقر وزارة الشباب والرياضة بغياب رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي".

واوضحت أنه "تم خلال الاجتماع الموافقة على صرف رواتب العاملين في اللجنة الأولمبية ممن قاموا بملء الاستمارة الخاصة بذلك وممن لم يتجاوز الضوابط القانونية الخاصة بصرف الرواتب".



وبينت أن "اللجنة، تنتظر ما سيسفر من مناقشات بين لجنة الخبراء والاتحادات الرياضية بشأن برامجهم، ليتم اتخاذ القرارات المناسبة لإطلاق الأموال لتنفيذ هذه البرامج".

واضافت الوزارة، أنه "تقرر تشكيل لجنة إعلامية لتغطية أنشطة وعمل اللجنة ولجانها الفرعية، فيما اكدت اللجنة وبشكل حتمي قرارها السابق بدعوة الاتحادات لفتح حسابات جارية لدى المصارف لضمان استقلاليتها وامكانية صرف الأموال لها بشكل قانوني".

