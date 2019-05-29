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اللجنة الخماسية توافق على صرف رواتب الاولمبية

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2019-05-29 | 01:05

اللجنة الخماسية توافق على صرف رواتب الاولمبية

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اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، ان لجنة تنفيذ القرار 140 لمجلس الوزراء "الخماسية" توافق على صرف رواتب العاملين في اللجنة الاولمبية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه أن "لجنة تنفيذ القرار 140 لمجلس الوزراء، اجتمعت في مقر وزارة الشباب والرياضة بغياب رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي".

واوضحت أنه "تم خلال الاجتماع الموافقة على صرف رواتب العاملين في اللجنة الأولمبية ممن قاموا بملء الاستمارة الخاصة بذلك وممن لم يتجاوز الضوابط القانونية الخاصة بصرف الرواتب".


وبينت أن "اللجنة، تنتظر ما سيسفر من مناقشات بين لجنة الخبراء والاتحادات بشأن برامجهم، ليتم اتخاذ القرارات المناسبة لإطلاق الأموال لتنفيذ هذه البرامج".

واضافت الوزارة، أنه "تقرر تشكيل لجنة إعلامية لتغطية أنشطة وعمل اللجنة ولجانها الفرعية، فيما اكدت اللجنة وبشكل حتمي قرارها السابق بدعوة الاتحادات لفتح حسابات جارية لدى المصارف لضمان استقلاليتها وامكانية صرف الأموال لها بشكل قانوني".


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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