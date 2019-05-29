- 1/2
- 2/2
2019-05-29 | 01:05
1,855 مشاهدة
اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، ان لجنة تنفيذ القرار 140 لمجلس الوزراء "الخماسية" توافق على صرف رواتب العاملين في اللجنة الاولمبية.
واوضحت أنه "تم خلال الاجتماع الموافقة على صرف رواتب العاملين في اللجنة الأولمبية ممن قاموا بملء الاستمارة الخاصة بذلك وممن لم يتجاوز الضوابط القانونية الخاصة بصرف الرواتب".
وبينت أن "اللجنة، تنتظر ما سيسفر من مناقشات بين لجنة الخبراء والاتحادات الرياضية بشأن برامجهم، ليتم اتخاذ القرارات المناسبة لإطلاق الأموال لتنفيذ هذه البرامج".
واضافت الوزارة، أنه "تقرر تشكيل لجنة إعلامية لتغطية أنشطة وعمل اللجنة ولجانها الفرعية، فيما اكدت اللجنة وبشكل حتمي قرارها السابق بدعوة الاتحادات لفتح حسابات جارية لدى المصارف لضمان استقلاليتها وامكانية صرف الأموال لها بشكل قانوني".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الخماسية توافق على صرف رواتب الاولمبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.