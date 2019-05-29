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امانة بغداد يفرض التعادل على القوة الجوية في الدوري الممتاز

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2019-05-29 | 00:47

امانة بغداد يفرض التعادل على القوة الجوية في الدوري الممتاز

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فرض فريق امانة بغداد، التعادل 1-1 على مضيفه القوة الجوية في المباراة التي اقميت على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الاسبوع العاشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
الصقور بدأوا بالتسجيل اولاً عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 70، وبعد سبع دقائق فقط استطاع ابناء العاصمة، تعديل النتيجة عن طريق اللاعب خلدون ابراهيم.

فريق الصقور بلغ النقطة 62 في المركز الثاني، فيما وصل امانة بغداد الى النقطة 37 في المركز التاسع.


وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تعادل نفط الوسط مع الطلبة بهدف لمثله.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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