امانة بغداد يفرض التعادل على القوة الجوية في الدوري الممتاز

الصقور بدأوا بالتسجيل اولاً عن طريق اللاعب محمد قاسم في الدقيقة 70، وبعد سبع دقائق فقط استطاع ابناء العاصمة، تعديل النتيجة عن طريق اللاعب خلدون ابراهيم.

فريق الصقور بلغ النقطة 62 في المركز الثاني، فيما وصل امانة بغداد الى النقطة 37 في المركز التاسع.



وفي مباراة اخرى اقيمت في ذات التوقيت، تعادل نفط الوسط مع الطلبة بهدف لمثله.