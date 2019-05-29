الغموض يحوم حول مشاركة بلفوضيل في أمم أفريقيا

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محمد عمادالثلاثاء 2019/5/28 02:30 مساء بتوقيت أبوظبي
إسحاق بلفوضيل
تحوم شكوك قوية حول مشاركة إسحاق بلفوضيل، نجم هوفنهايم الألماني، مع منتخب الجزائر في مسابقة كأس أمم أفريقيا التي ستحتضنها مصر انطلاقا من شهر يونيو/حزيران القادم.
وكانت مصادر جزائرية مطلعة كشفت في وقت سابق أن بلفوضيل يعاني من إصابة تعرض لها في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني ستمنعه من المشاركة في المسابقة الأفريقية.
وتحدثت مصادر أخرى عن حصول سوء تفاهم بينه وبين جمال بلماضي، مدرب "الخضر"، بسبب عدم تقبله لفكرة أن يكون المهاجم الثاني للمنتخب وراء بغداد بونجاح.
ولم يصدر أي موقف من الأطراف الرسمية يكشف حقيقة تواجد أو استبعاد بلفوضيل من قائمة الـ23 لاعبا الذين سيمثلون الجزائر خلال منافسات أمم أفريقيا.
وكان بلفوضيل تألق بشكل لافت خلال النصف الثاني من الموسم الحالي، وهو ما جعله يتلقى إشادة العديد من الملاحظين في ألمانيا وفي أوروبا.
ويملك منتخب الجزائر حلولا أخرى في خط الهجوم أبرزها أسامة درفلو، نجم فيتيس آرنهم الهولندي وزكرياء نعيجي، هداف الدوري الجزائري وأيضا أندي ديلور، مهاجم مونبلييه الفرنسي الذي بات على أعتاب تغيير جنسيته الكروية من فرنسية لجزائرية.
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