خبير: تحقيقات مصر مع "عشماوي" ستفضح علاقته بقطر

قال الباحث أحمد عطا، الخبير في شؤون الإرهاب الدولي في منتدى الشرق الأوسط بلندن، الثلاثاء، إن تسلم مصر للإرهابي هشام عشماوي سيعمل على تدعيم وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأكد عطا -في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"- أن التحقيقات مع عشماوي ستكشف النقاب عن "أهم معلومة وأخطرها وهي تعاونه مع اللواء زياد الإمام الملقب بـ(أبوفادي) رئيس وحدة الأموال الساخنة بجهاز أمن الدولة القطري".

وكشف عطا أن وحدة "الأموال الساخنة" القطرية هي المسؤولة عن إعداد وتجهيز التنظيمات الإرهابية المسلحة منذ انطلاق "الربيع العربي" حتى الآن.

Advertisements

وقال عطا إن هشام عشماوي تقابل 3 مرات مع اللواء زياد الإمام قبل تنفيذ العملية الإرهابية في الواحات المصرية التي استشهد فيها 16 ضابطا مصريا.

وأوضح عطا أن "عملية الواحات" التي تورط فيها هشام عشماوي تم التخطيط لها على أعلى مستوى استخباراتي تركي بتمويل بلغ ١٠٠ مليون دولار.

وأعلن أن كثيرا من المليشيات الموجودة في ليبيا تورطت مع تنظيم "المرابطون" الذي يتزعمه هشام عشماوي في عدة عمليات إرهابية في ليبيا.

وكانت مصر تسلمت الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا خلال زيارة قام بها اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا بعد أن تم القبض عليه بدرنة في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وتورط الإرهابي هشام عشماوي زعيم تنظيم "المرابطون" في العديد من العمليات الإرهابية في مصر وخارجها، أبرزها استهداف كمين الفرافرة وحادث الواحات ومحاولة استهداف وزير الداخلية المصرية الأسبق محمد إبراهيم.

