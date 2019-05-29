الان تتابع التحالف يستهدف مواقع ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي في قاعدة الديلمي شمال صنعاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات استهدف التحالف العربى مواقع ومخازن أسلحة لميليشيات الحوثي في قاعدة الديلمي شمال صنعاء، وذلك حسبما أفادت فضائية “العربية”. وسيطرت قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى اليمن، اليوم الاثنين، على مواقع جديدة فى مديرية الزاهر فى محافظة البيضاء؛ عقب مواجهات مع مليشيات الحوثى الموالية لإيران.

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