شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم الإرهابي عشماوي من ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة) قال التلفزيون المصري أمس (الثلاثاء) أن الجيش الوطني الليبي سلم الإرهابي هشام عشماوي إلى السلطات المصرية.ويعد عشماوي أبرز الشخصيات الإرهابية فى تنظيمى «المرابطون» و«أنصار بيت المقدس» وكان المسئول المباشر فى تنفيذ أكثر من 17 عملية إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة المصرية، وأهمها استهداف الكتيبة 101 «مذبحة العريش الثالثة» في فبراير 2015، والتى أسفرت عن استشهاد 29 وإصابة 60 آخرين من القوات المصرية، قبل تمكنه من الهروب إلى ليبيا، ومن ثم القبض عليه في أكتوبر الماضي من قبل الأمن الليبي بمدينة درنة وهو يرتد حزاماً ناسفاً.



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