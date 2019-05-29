شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يستهدف مواقع أسلحة في صنعاء والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة)
ذكرت قناة الحدث التلفزيونية في وقت متأخر من أمس (الثلاثاء) أن تحالف دعم الشرعية في اليمن أغار على قاعدة جوية متاخمة لمطار العاصمة اليمنية صنعاء.
وأضافت القناة أن الضربات الجوية للتحالف استهدفت مواقع ومخازن أسلحة تابعة لمليشيات الحوثي في قاعدة الديلمي الجوية، بشمال صنعاء.
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