شكرا لقرائتكم ضابط تركي يظهر في فيديو يدرب المليشيات بالعاصمة الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واحد من الضباط الأتراك الذين وصلوا الى ليبيا في الآونة الأخير مع شحنة من الأسلحة للمليشات، ظهر في فيديو وهو يقوم بتدريب المسلحين على قيادة مدرعات، سبق وبثت "العربية" فيديو عن وصولها من الشمال التركي بسفينة رست في 18 مايو الجاري في ميناء طرابلس.

واتهم "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر تركيا بإرسال الضباط إلى ليبيا لدعم "المليشيات" بالعاصمة وتدريب المسلحين على قيادة المدرعات والأسلحة التي ترسلها تركيا اليهم، بدليل الفيديو الذي نشرته "شعبة الاعلام الحربي" التابعة للجيش الوطني الليبي في منصاتها بمواقع التواصل، مرفقا مساء أمس الثلاثاء بعبارة "هذا الفيديو عثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم" وهو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، كدليل على ما ذكرته "الشعبة" أيضا، وهو أن الجيش التركي يقوم بتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد المليشاوي في ليبيا.

وقالت الشعبة في شرحها للمقطع المصور: "بعد إعلان الرئيس التركي دعم الإخوان المسلمين في ليبيا، ودعم الحشد المليشياوي المعلن، وصول عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد المليشياوي والمجموعات الإرهابية المتحالفة معهم والتي أتت من خارج البلاد عن طريق تركيا (..) أيضا، يعمل الضباط الأتراك المرتزقة على تدريب المليشيات على الأسلحة والمدرعات التي تم تسليمها لهم من قبل الحكومة التركية" وفق تعبيرها.