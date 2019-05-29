أول رسالة من الرئيس السيسي بعد تسلم الإرهابي هشام عشماوي من ليبيا

كتب: أحمد أبوعقيل

وجه الرئيس عبد الفتاح السيس تحية إجلال وتقدير وتعظيم لرجال مصر البواسل الذين كانوا دائماً صقوراً تنقض على كل من تُسوِّل له نفسه إرهاب المصريين. فهؤلاء الأبطال لا يخافون في الحق لومة لائم، وقد أقسموا على حفظ الوطن وسلامه أراضيه.

وتابع الرئيس السيسي:"تحيةً وسلاماً على مَن كان الدرع وقت الدفاع وكان السيف وقت الهجوم.

وأوكد أن الحرب ضد الإرهاب لم تنتهي ولن تنتهي قبل أن نسترجع حق كل شهيد مات فداءً لأجل الوطن، عاشت مصر برجالها.

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وتسلمت السلطات المصرية مساء اليوم الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطنى الليبى الذى ألقى القبض فى حى المغار بمدينة درنة وهو يرتد حزام ناسف، أكتوبر الماضى، وذلك بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى 17 عملية إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصرى.

ويعد هشام عشماوي أحد أبرز الشخصيات الإرهابية فى تنظيمى "المرابطون" و"أنصار بيت المقدس" وكان المسئول المباشر فى تنفيذ أكثر من 17 عملية إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، وأهمها استهداف الكتيبة 101 "مذبحة العريش الثالثة" فبراير 2015، والتى أسفرت عن استشهاد 29 من القوات وإصابة 60 آخرين، وإصابته هو بطلق نارى فى الساق قبل تمكنه من الهروب.