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كتب :أحمد أبوعقيل
أجرى الإعلامي خالد أبو بكر أول حديث مع الإرهابي هشام عشماوي داخل الطائرة العسكرية التي نقلته من ليبيا إلى القاهرة وسط تأمين كبير من القوات المسلحة.
قال الإعلامي خالد أبوبكر، إن أفرع عديدة من القوات المسلحة شاركت في تأمين نقل الإرهابي هشام عشماوي، وتأمين زيارة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة لقائد الجيش الوطني الليبي.
وفور لقاء أبو بكر مع عشماوي قال له" انت في مصر يا هشام حمدالله على السلامة"كما شكر قوات الجيش التي نقلت الإرهابي إلى القاهرة.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أول حوار للإعلامي خالد أبو بكر مع الإرهابي هشام عشماوي داخل الطائرة" أنت في مصر يا هشام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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