بالصور.. تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية لـ لـيبيا وتسلم الإرهابي هشام عشماوي.. وكيف تم نقله للقاهرة ؟

كتب: أحمد أبوعقيل

تسلمت السلطات المصرية الإرهابي هشام عشماوي من الجيش الوطنى الليبى الذى ألقى القبض فى حى المغار بمدينة درنة وهو يرتد حزام ناسف، أكتوبر الماضى، وذلك بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبى لمحاكمة عشماوى المتورط فى 17 عملية إرهابية قتل فيها العشرات من أبناء الشعب المصرى.

ويعد هشام عشماوي أحد أبرز الشخصيات الإرهابية فى تنظيمى "المرابطون" و"أنصار بيت المقدس" وكان المسئول المباشر فى تنفيذ أكثر من 17 عملية إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة، وأهمها استهداف الكتيبة 101 "مذبحة العريش الثالثة" فبراير 2015، والتى أسفرت عن استشهاد 29 من القوات وإصابة 60 آخرين، وإصابته هو بطلق نارى فى الساق قبل تمكنه من الهروب.

ووصل عشماوي على متن طائرة حربية رافقت طائرة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة والذي كان في زيارة للواء خليفة حفتر اليوم، وعلى متنها رجال من قوات العمليات الخاصة، وبرفقتهم الإرهابي الخطير هشام عشماوي، وأشار إلى أن الطائرة هبطت بمطار القاهرة.

وكان الجيش الليبي قد أعلن في بيان تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر.

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وقال البيان: "في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية بمقر القيادة بالرجمة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل".

وأضاف: "تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد استيفاء كل الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة".

قام اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، بزيارة خاطفة مساء اليوم، إلى دولة ليبيا الشقيقة، التقى، خلالها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ونقل "كامل" خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمه لجهود الجيش الليبي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص جمهورية مصر العربية على دعم استقرار دولة ليبيا ودعم جهود مكافحة الإرهاب وقد أجريت أثناء الزيارة مباحثات ثنائية بين رئيس جهاز المخابرات العامة، والمشير خليفة حفتر، تناولت العلاقات الأمنية بين البلدين وجهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وسبل تحقيق الاستقرار واستعادة الدولة الليبية لمؤسساتها ودعم جهود الحلول السياسية.