شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. لجنة التضامن بالبرلمان تجتمع لمناقشة مشروع قانون صندوق دعم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، بعد غدا، الخميس، مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية.

وينعقد اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بحضور ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعى وعن المجلس القومى للمرأة.

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وكانت لجنة التضامن الاجتماعى منحت أعضائها فرصة لدراسة مشروع القانون وإبداء ملاحظاتهم عليه لمناقشتها فى الاجتماع القادم، ويتكون مشروع القانون من 3 مواد إصدار و14 مادة مقسمة لثلاثة فصول، الفصل الأول يتضمن التعريفات وبه 16 تعريف منها تعريف المرأة المعيلة وغيرها، وفصل عن إنشاء الصندوق واختصاصاته، ويستهدف المشروع تقديم الرعاية الصحية للمرأة وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة للمرأة.