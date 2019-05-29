"محلية البرلمان" تطالب بتشديد الرقابة والتصدى لفوضى المواقف العشوائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب يسرى الأسيوطى،عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالتصدى لفوضى المواقف العشوائية غير الرسمية التى انتشرت فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية وتعمل خارج إطار القانون.
وقال "الأسيوطى"، فى تصريح له، إنه يجب مواجهة الفوضي والبلطجة التي تحدث في الشارع والتصدي للمواقف العشوائية لسيارات الأجرة والسرفيس إما بتقنينها أو إزالتها واستبدالها، ولابد من إخضاع هذه الأنشطة للقانون ورقابة الدولة.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذه المواقف العشوائية منتشرة بشكل مزعج وتتسبب في تعطيل المرور وحركة المواطنين وتشوه النسق الحضاري للشارع، بالإضافة إلي أنها تهدر أموال الدولة لأنها تعمل خارج القانون ولا تدفع رسوم.
وشدد "الأسيوطي" أيضاً علي ضرورة تشديد الرقابة علي المواقف الرسمية ومعرفة إيراداتها ومصروفاتها لأن فيها إهدار للمال العام يجب التصدي له.
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