شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى كدوانى: قطر تمنح اللاجئين مزايا لتنفيذ مخططها التخريبى ضد الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء يحيى كدوانى عضو مجلس النواب إن المزايا التى قرر مجلس الوزراء القطرى منحها للاجئين سياسيا، هى جزء من مخطط يستهدف توفير عناصر الجذب للكوادر المناهضة لدول الرباعى العربى، والعناصر الإرهابية التى تستضيفها قطر على أرضها، لاستخدامهم كورقة للضغط والاساءة والتشهير بالدول العربية.

وأكد كدوانى، أن قطر تحاول أن تقدم اغراءات مالية للعناصر التى لديها استعداد أن تبيع أوطانها فى سبيل الريالات، وهذا القرار هو فرصة للإغداق عليهم بالأموال فى إطار المخطط القطرى المستمر منذ أحداث الربيع العربى، والفوضى الخلاقة التى فى النهاية ستصب فى خدمة إسرائيل .

وأشار كدوانى إلى أن الهدف المباشر من هذه القرارات هو تعظيم أعداد المعارضين للأنظمة العربية، ودفعهم لاختلاق خلافات مع الأنظمة العربية.

- تجدر الإشارة إلى أن القرارات التى اتخذها مجلس الوزراء القطرى بشأن اللاجئين سياسيا تشمل مجموعة من المزايا منها استقدام الزوجة وأفراد أسرته من الدرجة الأولى ،وتقديم إعانة مالية شهرية لحين توافر فرصة عمل، ويكون الحد الأدنى للإعانة المالية الشهرية للاجئ 3 آلاف ريال قطري (824 دولارا أمريكيا)، ولزوجه ولكل ولد من أولاده 800 ريال قطري (220 دولارا ،و السماح للاجئ ولأسرته الخروج من قطر والعودة إليها خلال سريان مدة رخص إقامتهم).