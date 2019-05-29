شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة البرلمان" تستأنف عملها بعد العيد بـ6 اجتماعات.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعاتها عقب انتهاء عيد الفطر المبارك، حيث تعقد اللجنة 6 اجتماعات متتالية، بدءًا من الأحد 9 يونيو وحتى الثلاثاء 11 يونيو، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة، نستعرضهم فيما يلى:
الأحد 9 يونيو: اجتماعين لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
الإثنين 10 يونيو: اجتماعين لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
الثلاثاء 11 يونيو: اجتماعين لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من بعض النواب بشأن بعض الموضوعات المتعلقة بالصناعة والاستثمار والتشابك بين بعض جهات الدولة.
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