المطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني

وحذرت قيادة الفصائل الفلسطينية في بيان أمس من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الضفة العربية وقطاع غزة، ورأت أن تلك الهجمات تؤكد من جديد على أن الطرف الإسرائيلي لا يعمل من أجل السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.
واعتبرت قيادة الفصائل في بيانها أن التمادي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يهدد أمن الأطفال والنساء والآمنين العزل، في الأراضي الفلسطينية، ما يشكل عقبة حقيقية أمام فرص السلام في المنطقة.
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