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المطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني

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طالبت قيادة الفصائل السياسية الفلسطينية في لبنان بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في وطنه، ووقف سياسات العدوان الإسرائيلي والاقتحامات المتصاعدة على الأراضي الفلسطينية.

وحذرت قيادة الفصائل الفلسطينية في بيان أمس من تصاعد الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني في الضفة العربية وقطاع غزة، ورأت أن تلك الهجمات تؤكد من جديد على أن الطرف الإسرائيلي لا يعمل من أجل السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبرت قيادة الفصائل في بيانها أن التمادي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني يهدد أمن الأطفال والنساء والآمنين العزل، في الأراضي الفلسطينية، ما يشكل عقبة حقيقية أمام فرص السلام في المنطقة.


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