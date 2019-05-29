اجتماع تحضيري للدورة الـ14 لمؤتمر القمة الإسلامي



عُقد في مدينة جدة اجتماع كبار الموظفين التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع تسلم وكيل وزارة خارجية المملكة العربية السعودية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي رئاسة الاجتماع التحضيري من مندوب الجمهورية التركية رئيس الدورة السابقة الثالثة عشرة للقمة الإسلامية، وتم خلال الاجتماع تدارس الوثائق الختامية لقمة مكة، واعتماد مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل الخاصين باجتماع مجلس وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، وتستضيف مكة المكرمة القمة الإسلامية في دورتها العادية يوم الجمعة 31 مايو الجاري، إلى جانب قمتين طارئتين عربية وخليجية يوم الخميس 30 مايو، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، لبحث الاعتداءات الإرهابية على الخليج، ممثلة في مهاجمة سفن قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، ومحطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في منطقة المدينة بالسعودية.

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