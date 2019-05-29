رئيس إقليم كردستان الجديد يريد حل المشاكل مع بغداد بالحوار

قال نيجيرفان بارزاني الرئيس الجديد لإقليم كردستان العراق، الثلاثاء، إنه يريد حل كل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد عن طريق الحوار.

وأكد بارزاني، في رسالة إلى الرأي العام الكردستاني، "سيكون توفير الأمان والسلم المجتمعي وضمان حقوق الفرد والمجتمع أهدافاً رئيسة لنا".

وجاء في نص الرسالة "أطمئن كل الكردستانيين الأعزاء إلى أن رئاسة الإقليم ستكون المظلة التي توحد الصفوف وتجمع كل القوى والأطراف السياسية الكردستانية والمكونات العرقية والدينية بمختلف أفكارهم وتوجهاتهم، في سبيل التعايش السلمي والطمأنينة لشعب كردستان".

اقرأ أيضاً... انتخاب نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان العراق

Advertisements

وأضافت الرسالة "سنعمل، من خلال اتباع سبيل الحوار، على حل كل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية في إطار الدستور، كما سنعمل على الحفاظ على علاقات الصداقة المتينة مع دول الجوار والمنطقة ومواصلة تعزيز مكانة وثقل إقليم كردستان على المستويين الإقليمي والدولي".

واختتم رئيس الإقليم رسالته بالقول إن "إقليم كردستان ملك لكل الكردستانيين بكل تنوعهم، ورئاسة الإقليم ستكون منصة للتعبير عن إرادتهم ومطالبهم وحقوقهم بدون تمييز ولا تهميش. مصالح إقليم كردستان تدعو الأطراف المشاركة إلى مواصلة وتسريع خطوات عملية تشكيل حكومة الإقليم".

كان نيجيرفان بارزاني قد انتخب رئيساً جديداً لإقليم كردستان العراق من جانب برلمان الإقليم قبل ظهر الثلاثاء وحاز على 68 صوتاً من أصل الأعضاء الحاضرين والبالغ عددهم 81 عضواً فيما قاطعت الجلسة كتلتا الاتحاد الوطني (21 مقعداً) وحركة الجيل الجديد (ثمانية مقاعد).