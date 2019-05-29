إحباط تهريب مواد أولية لصناعة المتفجرات في لحج

عدن (الاتحاد) تمكنت أجهزة الأمن في محافظة لحج من إحباط محاولة تهريب شحنة أسمدة محظورة وكميات من البارود تستخدم في صناعة العبوات المتفجرة، كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأفاد مصدر أمني، أن قوات مكافحة التهريب في لحج تمكنت من إحباط عملية تهريب كميات من السماد الممنوع وبارود ناري تقدر بأكثر من 6000 كليوجرام، موضحاً أن المواد المضبوطة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تستخدمها في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة وكوقود للصواريخ الذي تصنعه بمساعدة خبراء إيرانيين ومن «حزب الله» اللبناني.

وأشار المصدر إلى أن المواد المضبوطة كانت على متن 4 سيارات وتم ضبطها في طريق صحراوي بمنطقة «الوهط» جنوب غرب لحج، موضحاً أن أجهزة الأمن تمكنت من رصد تحركات المهربين وضبطهم وإحالتهم للجهات الأمنية المختصة لاستكمال التحقيقات معهم.

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