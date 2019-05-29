التحالف: الدعم الإيراني للحوثيين أطال الأزمة اليمنية

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام، وكالات (الرياض، عدن، صنعاء)

أكد العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران استغلت كل مقومات الجيش اليمني والقدرات العسكرية للحكومة اليمنية ومقومات الشعب اليمني من خلال ممارسة كل أنواع العمليات الإرهابية تجاه المواطنين داخل اليمن وخارجه. وأضاف أنها تهدد بذلك الأمن الإقليمي ودول الجوار والمقدسات الإسلامية بدعم أنظمة ثورية توسعية لاسيما أن تلك الميليشيات هي إحدى أذرع النظام الإيراني، مما يحتم المسؤولية على التحالف لإيقاف وصول الدعم لهذه التنظيمات والجماعات الإرهابية حيث لا يزال الخطر على المديين القريب والبعيد لو انتقلت مثل هذه القدرات العسكرية والصاروخية على وجه التحديد إلى الأنظمة بشكل أكبر مما يؤدي إلى التهديد الكبير للأمن الإقليمي والدولي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد المالكي خلال المؤتمر الصحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف في الرياض مساء أمس الأول، قوله إن تصرفات الحوثيين والقدرات التي تصلهم من النظام الإيراني وأعمالهم الإجرامية أطالت أمد الأزمة اليمنية ومعاناة الشعب اليمني الشقيق، ولولاها لانتهت العمليات العسكرية ولتم التقارب بين الأطراف اليمنية والوصول إلى حل سياسي يحفظ لليمن مقدراته ويعيده إلى أفضل مما هو عليه الآن، محملاً النظام الإيراني مسؤولية إطالة الأزمة من خلال دعم تلك الميليشيات، وأن المسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي في استمرار الأزمة التي كان ضحيتها الشعب اليمني.

وقال إن الميليشيات تمكنت خلال الانقلاب من الحصول على قدرات الجيش اليمني وبدأت بالتهديد الصاروخي البالستي لاستهداف الداخل اليمني وحدود السعودية ثم تطور الأمر لاستهداف الحرمين الشريفين في 2016م، كما استهدفت تلك الصواريخ المناطق الحيوية في المملكة وأعلنت الميليشيات الإرهابية الحوثية عبر وسائل إعلامها تحملها المسؤولية عن إطلاقها وأعلنت عن استهدافها لمطار الملك خالد الدولي وغيرها من الأعمال التي تحملت مسؤوليتها.

وأضاف أن النظام الإيراني قام بتزويد حزب الله اللبناني الإرهابي بصواريخ فاتح 110 وتزويد ميليشياته في المنطقة بمن فيهم الحوثيون بقدرات الطائرات دون طيار.

وأشار العقيد المالكي إلى أن الميليشيات حاولت استهداف طرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية، إذ كانت هناك محاولات كثيرة لاستهداف ناقلات النفط، مؤكداً استمرار جهود قوات التحالف في إحباط الهجمات الإرهابية التي تستهدف أمن المنطقة والعالم.

وأوضح المالكي أن قوات التحالف أحبطت أكثر من 35 عملاً إرهابياً للميليشيات الحوثية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، مبيناً أن قوات التحالف من خلال عمليات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع تعمل على تحييد وتدمير قدرات الصواريخ البالستية والطائرات دون طيار والزوارق المفخخة السريعة.

واستعرض العقيد المالكي العمليات الإنسانية في اليمن، مشيراً إلى أن كل المنافذ البرية والجوية والبحرية مفتوحة أمام الحملات الإغاثية، وأن التصاريح الصادرة من قيادة القوات المشتركة للتحالف بلغت منذ بداية العمليات العسكرية 46.798 تصريحاً، إضافة إلى أوامر تأمين تحركات المنظمات الإغاثية بالداخل اليمني.

أمنياً، لقي القيادي الحوثي عبد الإله علي محمد المقداد، قائد فرقة الاقتحامات الحوثية، مصرعه مع عدد من عناصر الميليشيات، في جبهة شمال الضالع. وأوضحت مصادر ميدانية أن المقداد ورفاقه قتلوا أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع القوات المشتركة في جبل «صامح»، في حين واصلت قوات الجيش اليمني تقدمها شمالي محافظة الضالع، وسط انهيارات واسعة في صفوف مسلحي الحوثي.

وأفادت المصادر بمقتل 12عنصراً من الميليشيات وأسر 15 آخرين، في كمين نفذته قوات الجيش في منطقة «العود» شمال الضالع.

وشنت طائرات التحالف العربي، أمس، غارات عدة على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في الضالع، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات من عناصرها، وتدمير آليات عسكرية ثقيلة بينها منصات إطلاق صواريخ. وأوضحت مصادر ميدانية أن الطائرات قصفت مواقع تمركز الميليشيات القريبة من منطقة «شخب» غرب مديرية «قعطبة». وأسفر القصف عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ كاتيوشا ودبابتين وعدد من العربات العسكرية.

وفي سياق متصل، أجهزت قوات الجيش اليمني على عناصر قناصة من ميليشيات الحوثي في محافظة الحديدة، وتم استهداف القناصين في مواضع تمركزهم بأعلى أسطح مبان سكنية محيطة بـ«جولة الحلقة» في شارع الخمسين. وتأتي هذه العملية بعد تمكن وحدات استطلاع الجيش اليمني من تحديد مواقع تمركزهم.

إلى ذلك، أقدمت ميليشيات الحوثي على شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمديرية «زبيد» غرب محافظة الحديدة. وتعود الحملة إلى رفض الأهالي في المدينة الالتحاق والقتال بصفوف الميليشيات التي تقوم بعملية تحشيد وتعبئة واسعة في مديريات ومناطق الحديدة الواقعة تحت سيطرتها. وتقابل الميليشيات الرفض المجتمعي لحملات التجنيد الإجباري للقتال في صفوفها بإطلاق تهديدات للأهالي والزج بمن يرفضون الرضوخ لتهديداتها في سجونها. وتقيم الميليشيات في مختلف مناطق سيطرتها معسكرات لتدريب وتجنيد العناصر التي تستقطبها من مديريات ومحافظات متفرقة تمهيداً لخوض عمليات عسكرية في وقت لاحق.

ويعاني سكان الحديدة كغيرهم من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي من ممارسات التجنيد الإجباري والزج بأبنائهم في معارك خاسرة، وإجبار الأهالي والتجار على دفع مبالغ مالية طائلة لدعم مجهود المليشيات الحربي ضد الشعب اليمني.

«الشرعية»: مستعدون لتحرير صنعاء وطرد الميليشيات منها

أكد محافظ صنعاء اللواء عبدالقوي أحمد شريف، أن السلام الحقيقي والشامل الذي ينشده أبناء الشعب اليمني يتمثل في إنهاء سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، واستعادة الدولة المختطفة من قبلها.

وقال خلال أمسية رمضانية أقيمت في مدينة مأرب، بحضور عدد من شيوخ وأعيان وأبناء صنعاء الذين أعلنوا وقوفهم مع الحكومة الشرعية في مواجهة الانقلاب، إن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مستعدون لأية عمليات شاملة لدخول العاصمة صنعاء وتحريرها من الحوثيين، لافتاً إلى أن أبناء صنعاء بكافة مديرياتها يمثلون الشعب اليمني في دحر الانقلاب وإنهاء مشروعهم الإيراني.

وأوضح محافظ صنعاء أن «الجميع واقفون في صف واحد من أجل تحقيق النصر وإنهاء ظلم واستبداد الميليشيات الحوثية التي جاءت بمشروع تدميري للوطن والمنطقة»، لافتاً إلى أن اليمن أمام مرحلة مفصلية تستدعي تلاحم أبناء الوطن لدحر الميليشيات واستعادة العاصمة والدولة بمؤسساتها المدنية والعسكرية.

وقال: «نحن اليوم أمام مشروع استعادة وطن من أمام من عبثوا بالوطن والدولة والشعب، ونهبوا مؤسسات الدولة وعبثوا بها».