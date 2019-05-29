التقى ممثلون عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وآخرون عن زعيم المعارضة خوان جوايدو في إطار وساطة تقوم بها النرويج.
وكانت الخارجية النرويجية أعلنت السبت أن ممثلين عن الفريقين سيلتقون هذا الأسبوع في النروج من دون تقديم تفاصيل إضافية عن الموعد أو المكان.
وأعلن جوايدو، في السياق نفسه، أن ممثلين عنه يلتقون "مع الحكومة النرويجية ومع ممثلين عن النظام على حد سواء".
اقرأ أيضاً... مادورو: محادثات النرويج تهدف لوضع "أجندة سلمية" مع المعارضة
وأفادت مصادر مقربة من هذه المحادثات أنها انطلقت أمس الإثنين وتواصلت حتى ساعة متأخرة من الليل، على أن تنتهي الأربعاء من دون أن يكون هذا الموعد نهائياً.
ولم تتسرب معلومات حول ما يدور خلال هذه المحادثات. ورفضت وزارة الخارجية النرويجية التعليق على الموضوع.
ونقلت صحيفة "النافيو"، المتخصصة في تغطية أخبار أميركا اللاتينية، أن نقطة الحوار الأساسية تتركز حول إجراء انتخابات "حرة ونزيهة" كما يطالب جوايدو.
وسبق أن التقى ممثلون عن الطرفين الفنزويليين في منتصف مايو الجاري مع مسؤولين نرويجيين كل على حدة.
وقال مادورو الإثنين في مداخلة تلفزيونية "نعمل بكل حسن نية وعلى أساس جدول أعمال اتفق عليه الطرفان للتوصل إلى حلول ديموقراطية وسلمية تنهي النزاع الفنزويلي".
كانت هذه تفاصيل خبر ممثلو النظام والمعارضة في فنزويلا يجرون محادثات في النرويج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.