تركيا: اعتقالات جديدة في 18 إقليماً

إسطنبول (د ب أ) أصدرت السلطات التركية أوامر باعتقال أكثر من 100 شخص للاشتباه في أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للمحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد عام 2019. وذكرت مصادر أن المشتبه بهم متهمون بأن لهم صلات بجولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له، والذي تحمله الحكومة التركية مسؤولية الانقلاب الفاشل. وأوضح التقرير أن المداهمات التي استهدفت 101 من المشتبه في كونهم أنصار جولن وقعت في 18 إقليماً، وأنه تم بالفعل احتجاز 67 منهم بحلول منتصف النهار، مشيراً إلى أنه بين المشتبه بهم جنود حاليون وسابقون. وتعرض عشرات الآلاف للتوقيف أو الفصل من وظائفهم للاشتباه في صلتهم بجولن منذ المحاولة الانقلابية.

من جهة أخرى، نفى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ما تردد عن أن الولايات المتحدة أعطت تركيا مهلة لإعادة النظر في صفقة شراء منظومة صواريخ إس400- الروسية للدفاع الجوي. وأكد في تصريح لمحطة «خبر ترك» أنه لم يتم إعطاء تركيا مثل هذه المهلة. وقال رداً على سؤال بشأن التدابير التي ستتخذها تركيا في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها «إنه يرفض التعليق على افتراضات».

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