قطر تمنح إيران مخرجاً بإزالة كل عقبات التجارة

طهران (وكالات) منحت قطر إيران مخرجاً من الضغوط التي تمارس ضدها جراء العقوبات الأميركية المتصاعدة، حيث أعلن رئيس غرفة التجارة المشتركة بين إيران وقطر، عدنان موسى بور، عن إزالة كل العقبات في التعاون التجاري بين البلدين، لافتا إلى أنهما لا يواجهان أي مشكلة خاصة في هذا المجال. وقال بور، في حديث لوكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية إنه على الرغم من الضغوط الدولية على قطر إلا أن الجانبين يحرصان على مواصلة علاقاتهما التجارية. وأضاف: «في هذا السياق وفي ضوء الجهود المكثفة أزيلت خلال الأيام الأخيرة جميع القيود من مسار التعاون بين طهران والدوحة». ولفت إلى أن عمليات تصدير البضائع بين البلدين تجري حاليا في جميع المجالات باستثناء النحاس الخام ومشتقات البنزين والنفط والغاز. وأوضح أنه طرأت قبل فترة عقبات على الصادرات القطرية، بما يشمل كافة المنتجات سوى الملابس والمنتجات الغذائية، لكن أزيلت في المرحلة الراهنة.

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