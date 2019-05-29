كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع 32 حوثياً بينهم قيادي شمالي الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 32 عنصراً بينهم قيادي من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم أمس الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

ووفقاً لموقع "سبتمبر نت" الإخباري، اندلعت المواجهات في مناطق شخب، والقفلة، وباب غلق، وباجة، شمالي وغرب مديرية قعطبة، وأسفرت عن مصرع 32 من عناصر الميليشيا، بينهم القيادي الميداني المدعو عبدالإله علي محمد مقداد، وجرح آخرين.

وكما استهدفت مقاتلات التحالف العربي بغارة الجوية، تعزيزات للميليشيا في منطقة العود شمالي مديرية قعطبة، أسفرت عن تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا ودبابة تابعة لها في منطقة الزبيريات.