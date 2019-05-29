كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صعود اليمين المتطرف يثير الذعر في انتخابات البرلمان الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت انتخابات البرلمان الأوروبي بعض النتائج غير المتوقعة، الاثنين، بعد أن أصبحت الصورة في أكبر انتخابات عالمية متعددة، تشمل 28 دولة، أكثر وضوحا.

وأسفرت الانتخابات عن تراجع أحزاب الوسط التقليدية مقابل تقدم أحزاب الخضر والليبراليين، فيما شهدت الأحزاب اليمينية المتطرفة تقدما في بعض الدول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا، مما أثار الذعر في أوروبا خشية على الاتحاد والتكتل الاقتصادي العالمي.

ففي بريطانيا، على سبيل المثال، حقق حزب بريكست بزعامة زعيم حزب الاستقلال السابق وأحد أقطاب حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، نايجل فاراج، فوزا مثيرا وحصد 32.84 في المئة من الأصوات.

وهذه النسبة تعادل تقريبا ما حققه حزبا العمال والليبراليون الديمقراطيون مجتمعين.

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وفي فرنسا، فاز حزب الجبهة الوطنية الذي تقوده ماري لوبان بنسبة 23.31 في المئة من الأصوات، متراجعة بشكل طفيف عما كان عليه الأمر في الانتخابات السابقة،

لكنها تظل أفضل من حزب الجمهورية للأمام بزعامة مانويل ماكرون، الذي حقق 22.41 في المئة من الأصوات.

وفي إيطاليا، حصل حزب ليغا اليميني المشكك بالاتحاد الأوروبي بزعامة ماتيو سالفيني على 33.64 من الأصوات، ويعتقد أنه سيتحالف مع كل من لوبان وزعيم الحزب المجري القومي اليميني في هنغاريا، الذي حصل بدوره على 52.14 في المئة من الأصوات في بلاده.

في المقابل أيضا، وعلى حساب الأحزاب التقليدية، حققت أحزاب الخضر أفضل نتيجة لها وفازت بنحو 69 مقعدا، بزيادة 19 مقعدا عن الانتخابات السابقة.

ومن بين أبرز الرابحين في الانتخابات الأوروبية تحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا، الذي حصل على 109 مقاعد