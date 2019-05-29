صهر ترامب على مائدة إفطار الملك محمد السادس

كما كان متوقعا وصل جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الرباط حيث جلس إلى الملك محمد السادس على مائدة إفطار أقيمت على شرفه.

وأوردت وكالة المغرب العربي أن الملك أقام “مأدبة إفطار على شرف جاريد كوشنير المستشار الرئيسي للرئيس الأمريكي، الذي يقوم بزيارة للمغرب”.

وأشارت إلى أن الملك كان قد أجرى قبل ذلك “محادثات مع كوشنير همت تعزيز الشراكة الاستراتيجية العريقة والمتينة ومتعددة الأبعاد بين المغرب والولايات المتحدة، وكذا التحولات والتطورات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.

وفي وقت سابق كشف البيت البيت الأبيض عن جولة جديدة لصهر الرئيس الأمريكي، “جاريد كوشنر”، في الشرق الأوسط، تضم إحدى محطاتها زيارة المغرب.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن مسؤول في البيت الأبيض قوله، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية، هم “جاريد كوشنر”، و”جيسون جرينبلات”، و”برايان هوك”، سيزورون المغرب، والأردن، وإسرائيل، خلال الأسبوع الجاري، لبحث الشق الاقتصادي من خطة السلام في الشرق الأوسط.

Advertisements

وذكر المسؤول ذاته أن الجولة، التي تستمر حتى، يوم الجمعة المقبل، تأتي قبل ورشة عمل تتعلق بالجانب الاقتصادي من خطة السلام من المزمع عقدها في البحرين، في أواخر يونيو المقبل.

وأضاف المسؤول ذاته أن المسؤولين الثلاثة يعتزمون زيارة إسرائيل، بعد غد الخميس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، كان قد كلف منذ سنتين “كوشنر” للتوصل إلى “اتفاق نهائي” بين الإسرائيليين، والفلسطينيين، فيما يرتقب أن تكشف الولايات المتحدة في 25 و26 من شهر يونيو المقبل، خلال مؤتمر المنامة عن الشق الاقتصادي من خطتها للسلام بين الإسرائيليين، والفلسطينيين، “صفقة القرن”، التي لم يكشف شقها السياسي بعد.