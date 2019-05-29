الوداد يطالب “الكاف” بتغيير ملعب نهائي عصبة الأبطال بتونس

وجه نادي الوداد الرياضي طلبا جديداً للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، مساء اليوم الثلاثاء، لتغيير ملعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والذي تقرر أن يقام أمام الترجي التونسي، على أرضية المركب الأولمبي برادس.

وحسب المراسلة التي نشرها الوداد بصفحته الرسمية على “الفايسبوك”، فإن الإدارة تطالب بتغيير ملعب النهائي، من أجل سلامة جماهير الطرفين، خصوصا وأن الصحافة المحلية نقلت صوراً بها تصدعات وانشقاقات لمدرجات المركب الرياضي الأولمبي برادس، الذي يعد واحداً من أبرز المعالم الكروية في تونس.

في حين جدد النادي طلبه إلى “الكاف”، من أجل السهر على تأمين وصول الفريق وجميع مكوناته، وجماهيره التي تلقت تهديدات ووعيداً، قبل موعد اللقاء الذي تم تحديده مساء الجمعة المقبل، بداية من الساعة التاسعة مساءً بتوقيت غرينتش.

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وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قد أعلن عن توقيف الحكم المصري جهاد زغلول جريشة لستة أشهر، بعد ضعف الأداء الذي أبان عنه في مباراة ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، رداً على الشكاية التي تقدم بها الفريق للجهاز القاري.

وبهذا القرار التأديبي، سيكون جريشة رسمياً غائباً عن قيادة مباريات النسخة الـ 32 من نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر في الفترة الممتدة من 21 يونيو وإلى غاية 19 يوليوز المقبل.

وكانت إدارة الوداد الرياضي قد وجهت شكاية رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” وأشعرت “الفيفا” أيضاً، بعد الأخطاء التي ارتكبها جريشة، بحرمان الوداد من هدف في مباراة النهائي، وأيضاً تغاضيه عن ركلة جزاء واضحة، رغم وجود تقنية “فيديو” الحكم المساعد في اللقاء القاري البارز.