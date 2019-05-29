شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مصرع 32 حوثيًا في محافظة الضالع اليمنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:48 صباحًا, 29 مايو 2019 م المناطق _ عدن لقي 32 عنصرًا من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم بينهم قيادي اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني شمالي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأوضح موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن المواجهات اندلعت في مناطق شخب، والقفلة، وباب غلق، وباجة، شمال وغرب مديرية قعطبة، ما نتج عنها مصرع 32 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، بينهم القيادي الميداني المدعو عبدالإله علي محمد مقداد، وجرح آخرين.

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