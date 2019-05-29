مقصلة أردوغان.. اعتقال 27 عسكريا بزعم الانتماء لـ"غولن"‎

أصدرت السلطات التركية، الثلاثاء، قرارات اعتقال بحق 27 عسكريا، بينهم 20 ما زالوا في الخدمة، على خلفية مزاعم الانتماء إلى الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة في 2016.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" فقد صدرت قرارات الاعتقال عن النيابة العامة بولاية أضنة، جنوبي البلاد.



وفور صدور القرارات بدأت فرق مديرية أمن أضنة عملية عسكرية في 17 ولاية، لإلقاء القبض على المتهمين، ومن بينهم 20 بالخدمة، وآخرون متقاعدون، وآخرون سبق فصلهم.

Advertisements

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، غولن بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

وتعتقد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز هي انقلاب مدبر من أجل تصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني من خلال اختلاق جريمة تحت يافطة "جريمة الانتماء إلى حركة الخدمة".

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين في عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.