حفتر يؤكد لرئيس المخابرات المصرية متانة العلاقات بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وأطلع المشير خليفة حفتر خلال اللقاء رئيس المخابرات العامة المصرية على آخر التطورات بليبيا. ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أكد المشير خليفة حفتر قوة العلاقات بين مصر وليبيا.

كما نقل رئيس المخابرات العامة المصرى، لقائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر، تحية ودعم الرئيس السيسى لجهود الجيش الليبى. Advertisements كما نقل رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى المشير خليفة حفتر تحية ودعم الرئيس السيسى لجهود الجيش الليبي.

وكان المشير خليفة حفتر قد زار مصر مرتين التقى خلالهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ إطلاق عملية طوفان الكرامة في الـ4 من أبريل/نيسان 2019 لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات.





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