"الشيطان في جسد".. وثائقي فرنسي عن حفيد مؤسس الإخوان

عرضت محطة "فرانس إنفو" فيلما وثائقيا عن طارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان المتورط في قضايا اغتصاب وتهديد بالقتل في فرنسا وسويسرا.

وحمل الفيلم عنوان "استكمال التحقيقات"، وعُرضت خلاله شهادات ضحاياه السيدات اللاتي يتهمنه بالاغتصاب.



وقالت المحطة، في مقدمة الفيلم، إنه "في الجامعات، والأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، لا يمر أسبوع دون فضيحة جديدة عن واقعة تحرش جنسي، بعد عامين من بداية حركة #MeToo، يحاول فيلم (استكمال التحقيقات) معرفة ما إذا كانت الأخلاق قد تغيرت حقا في العالم إذا تم سماع النساء أخيراً".

ومن بين الضيوف الذين تحدثوا في الفيلم: مارلين شيابا وزيرة الدولة الفرنسية للمساواة بين المرأة والرجل ومكافحة التمييز، ومارسيلا يعقوب محامية وكاتبة إليزابيث تانر وكيل بالنيابة، وإحدى ضحايا طارق رمضان الكاتبة الفرنسية هيندا عياري.

وسلط الفيلم الضوء على التقارير المنشورة في الولايات المتحدة فيما يتعلق بقضية "وينستن" ولكن أيضا في فرنسا، اهتم "استكمال التحقيقات" بشخصية طارق رمضان، وحملت فقرة رمضان عنوان "شيطان في جسد" طارحة سؤال هل هو حقاً مفكر ديني سويسري كما يزعم؟

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وطرح "استكمال التحقيقات" ذلك السؤال على عدة سيدات من ضحايا طارق رمضان اللاتي اتهمنه بالاغتصاب، والذي دائماً ما يعرض نفسه كرجل إيمان في حين أن الوجه الحقيقي له مغتصب مدعي التدين، استغل جاذبيته وقدرته على الإقناع على شاشات التلفاز في الإيقاع بالسيدات لاغتصابهن.

وأعطى الفيلم الوثائقي الكلمة لعدة نساء فرنسيات وسويسريات وأمريكيات اتهمن رمضان بالاعتداء الجنسي.

يشار إلى أنه تم توجيه الاتهام إليه منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وينتظر محاكمته.

تروي إحدى الضحايا قائلة: "إنه رجل كان يمثل نموذجا لمجتمعه طوال حياته، لكنه يخفي وراء ذلك وجها آخر، وجها مزدوجا".

المفكر الديني المدعي، الذي تجري محاكمته من قبل العديد من النساء الفرنسيات والسويسريات والأمريكيات بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، هو الآن قيد التحقيق وينتظر المحاكمة.



