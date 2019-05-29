التحالف العربي يقصف مواقع عسكرية حوثية شمال صنعاء

شنت مقاتلات التحالف العربي، في وقت مبكر فجر الأربعاء، سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية حوثية شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية ": إن التحالف استهدف مواقع مليشيا الحوثي في قاعدة الديلمي العسكرية، في محيط مطار صنعاء الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن انفجارات عنيفة دوت في القاعدة العسكرية التي تستخدمها المليشيا الحوثية لشن هجمات إرهابية بطائرات بدون طيار على الأراضي السعودية.



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وتعد قاعدة الديلمي من أبرز مخازن أسلحة للمليشيا الانقلابية المدعومة من طهران.

وكان التحالف العربي توعد، الإثنين الماضي، بتغيير وتيرة العمليات العسكرية، بهدف تحجيم الإرهاب الحوثي الذي يستهدف الداخل اليمني ودول الجوار.

وأعلن التحالف أن هناك أدلة تدين وتكشف تورط الحرس الثوري الإيراني في دعم مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي أن استهداف مليشيا الحوثي أهدافا في السعودية "جريمة حرب"، لافتا إلى أنها على علاقة بتنظيمات إرهابية وتحظى بدعم النظام الإيراني لزعزعة استقرار المنطقة.

وشدد على أن مليشيا الحوثي تنفذ أوامر الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، وتابع قائلا: "لنا الحق في الرد عليها"، وإن أمن السعودية خط أحمر، وأي مساس به سيسفر عن إجراءات عقابية.