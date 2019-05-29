إصابة شخصين في إطلاق نار بفرانكفورت الألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الألمانية أنها نفذت عملية كبيرة في مدينة فرانكفورت إثر إطلاق نار أدى لإصابة شخصين بجروح، وألقت القبض على 4 أشخاص.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية: إن إطلاق النار قد يكون بسبب شجار إلا أنه رفض إعطاء معلومات عن خلفيته وأبعاده وعن هوية الأشخاص المقبوض عليهم.

وأضاف أن الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص وضبطت سلاحا ناريا وسكينا خلال عملية أمنية موسعة أعقبت شجارا وقع وسط المدينة، مشيرا إلى إطلاق نار خلال الشجار وإصابة شخص برصاصة في ساقه وآخر بجروح قطعية.

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كانت الشرطة قد ناشدت عبر حسابها على موقع تويتر، تجنب ساحة كونستابلر فاخه، المخصصة للمشاة، وسط المدينة.

وأكد المتحدث أن الشرطة بدأت تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الحادث وخلفيتها.

يشار إلى أن العديد من رجال الشرطة شاركوا في السيطرة على المشاجرة، بعد أن تلقت الشرطة بلاغا من أحد شهود العيان بسماعه عدة طلقات نارية بالقرب من الساحة المذكورة.