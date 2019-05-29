انت الان تتابع قائد الحرس الثوري: إيران استنزفت قدرة أمريكا على الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني

نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن الميجر جنرال حسين سلامي قائد الحرس الثوري الإيراني قوله يوم الثلاثاء إن ”القوة المطلقة“ لإيران في منطقتها استنزفت قدرة العدو الأمريكي على شن حرب ضدها.

جاء هذا الحديث بعد يوم من تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يسعى لتغيير النظام في إيران بعد تحركات لتعزيز القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وبأن من الممكن إبرام اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي.

وفي تلميح على ما يبدو إلى تصريحات ترامب خلال زيارة إلى اليابان، قال سلامي ”استطعنا... تجريد العدو من قدرته على الحرب. ترون هذا التراجع والانهزام في حديث الأعداء“.

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وأضاف ”اليوم صارت إيران قوة مطلقة في المنطقة ولهذا السبب فهي لا تهاب تهديدات العدو. واليوم تعرضت الفلسفة السياسية لأمريكا للهزيمة“.

وبدا أن ترامب خفف من حدة نبرته عندما تحدث عن إيران وعبر عن اعتقاده في رغبة طهران في إبرام اتفاق بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية الضخمة المفروضة عليها.

وقال ترامب ”نحن لا نسعى لتغيير النظام.. أريد فقط أن أوضح ذلك. نحن نسعى إلى عدم امتلاك (ايران) أسلحة نووية“.