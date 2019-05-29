الان تتابع أول صورة للإرهابي هشام عشماوي بعدما استلمته المخابرات المصرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 31 دقيقة - 12:59 ص, 29 مايو 2019 م التعليقات: 0 أفادت وكالة الأنباء الألمانية أن مصادر دبلوماسية مصرية اليوم الثلاثاء أكدت تسلم اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية خلال

زيارته لليبيا اليوم الثلاثاء الإرهابي المصري هشام عشماوي زعيم تنظيم ما يسمى “المرابطون” الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في شهر /أكتوبر

الماضي بعد إستكمال التحقيقات التي تخص الجانب الليبي، وفقا لموقع أخبار

ليبيا.

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