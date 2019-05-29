الان تتابع بعد صور مثيرة.. مستشار روحاني قتل زوجته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قالت الشرطة الإيرانية إن مستشار الرئيس الإيراني، حسن روحاني، للشؤون الاقتصادية، سلم نفسه للشرطة واعترف بقتل زوجته.
وحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إيسنا، فقد عثر على زوجة البروفيسور محمد علي نجفي، ميتة في سكنهما المشترك في طهران.
وتحدثت الشرطة عن “خلاف عائلي” بين المستشار وزوجته.
عملمحمد علي نجفي، وزيرا للتعليم والبحث العلمي في العديد من الحكومات الإيرانية، وكان يشغل منصب عمدة طهران حتى مارس 2018. ويعتبر نجفي أحد المقربين من الرئيس روحاني، وتزوج نجفي، 87 عاما، مرة ثانية على امرأته الأولى بميترا أوسترا، التي تصغره كثيرا.
وتسببت صور مثيرة للزوجين في صخب إعلامي واسع على وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة.
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