شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة:قمة روسية أفريقية في أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (القاهرة)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم (الثلاثاء)، عن استضافة مدينة سوتشي الروسية، يوم 24 أكتوبر المقبل، قمة «روسيا - أفريقيا» برئاسة مشتركة لكل من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين.

وذكرت الخارجية المصرية، في بيان لها، أن هذا الحدث يُعد الأول من نوعه على مثل هذا المستوى في تاريخ العلاقات الروسية الأفريقية، حيث سيجمع قادة جميع دول القارة الأفريقية، إضافة إلى رؤساء كبرى التجمُعات والمنظمات الإقليمية الفرعية، منوهة بأن القمة ستركز على حالة وآفاق علاقات روسيا مع الدول الأفريقية، وتنمية التعاون السياسي والاقتصادي والفني والثقافي.