شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: دلائل على هجوم كيماوي في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

ذكر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم (الثلاثاء) أن ثمة دلائل على استخدام قوات النظام السوري مواد كيماوية ضد المدنيين في شمال غرب البلاد، لكن لا تزال بحاجة للتحقق منها.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في 23 مايو أنها تلقت تقارير عديدة بدت متسقة مع مظاهر التعرض لأسلحة كيماوية بعدما شنت قوات موالية للنظام السوري هجوماً على معقل المعارضة.

وقال لو دريان للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي :"لدينا مؤشر على استخدام الأسلحة الكيماوية في إدلب لكن لم يجر التحقق منه حتى الآن".