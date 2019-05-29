شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان التقى صالح تزامناً مع الغارات على الأكراد في العراق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع نظيره العراقي برهم صالح، اليوم (الثلاثاء)، تزامناً مع شن الجيش التركي عملية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.
وتأتي الزيارة في الوقت الذي شن فيه الجيش التركي هجومًا جويًا وبريًا في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً.
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