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أردوغان التقى صالح تزامناً مع الغارات على الأكراد في العراق

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (اسطنبول)

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع نظيره العراقي برهم صالح، اليوم (الثلاثاء)، تزامناً مع شن الجيش التركي عملية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي شن فيه الجيش التركي هجومًا جويًا وبريًا في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني المحظور، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابياً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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