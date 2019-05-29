شكرا لقرائتكم خبر عن 27 قتيلاً بقصف قوات الأسد إدلب وحلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بيروت) قتل 27 مدنيًا اليوم (الثلاثاء) في قصف جوي لنظام الأسد على محافظتي إدلب وحلب السوريتين. قتل 27 مدنيًا اليوم (الثلاثاء) في قصف جوي لنظام الأسد على محافظتي إدلب وحلب السوريتين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن تسعة أطفال كانوا بين القتلى، في القصف الذي استهدف عددًا من البلدات في محافظة إدلب وريف حلب، فيما أدى القصف في قرية كفر حلب على المشارف الغربية لمحافظة حلب، إلى مقتل تسعة مدنيين. كما استهدفت مدفعيات قوات نظام الأسد مستشفى في بلدة كفرنبل.



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