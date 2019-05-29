حديث الشجعان ينهي زيارة ترمب لليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ طوكيو

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كلمة لنحو 800 جندي أمريكي في قاعدة بحرية باليابان أمس، في ختام زيارته للبلاد التي استغرقت نحو أربعة أيام.

وقال على متن سفينة هجومية برمائية رست في قاعدة يوكوسوكا البحرية جنوبي طوكيو «سررت للغاية لأنني على متن السفينة يو إس إس واسب مع البحارة ومشاة البحرية الشجعان».

وأضاف «جمهوريتنا صامدة بسبب الرجال والنساء الشجعان الذين يرغبون في بذل حياتهم للدفاع عنا».