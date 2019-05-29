سلال غذائية سعودية في ألبانيا وتشاد وبنجلاديش واليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تواصل العطاء السعودي في عدد كبير من دول العالم، وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين وألبانيا وتشاد وبنجلاديش وأفغانستان وأندونيسيا ولبنان والصومال وعدد كبير من محافظات اليمن.

وفيما جرى توزيع 100 سلة رمضانية في مدينة دلفينا، بحضور مفتي دلفينا الشيخ بليدار علي، وزعت 1,400 سلة رمضانية في مدينة كوندول وماسينياه التشادية، و700 سلة غذائية رمضانية تزن 63 طنا للفقراء والمحتاجين في محافظة دوسمريب بولاية جلمدغ في جمهورية الصومال، تتكون السلة الواحدة من الأرز والسكر والدقيق والزيت والتمر والفاصوليا والمعكرونة.

وجرى تقديم وجبات إفطار ساخنة للأسر الفقيرة وهدايا للأيتام، ضمن مشروع القرية الرمضانية في مدينة طرابلس اللبنانية، واختتم المركز مشروع توزيع السلال الرمضانية في مناطق ومحافظات عدة بلبنان، حيث جرى توزيع 1,090 سلة غذائية رمضانية للبنانيين الأشد فقرا وللنازحين السوريين في مجدل عنجر وتعنايل البقاعية وفي منطقة الشوف في جبل لبنان وفي منطقة طريق الجديدة وقصقص والحمرا بمدينة بيروت، واستفاد من هذا المشروع 9,714 عائلة سورية و9,000 عائلة لبنانية و9,000 عائلة فلسطينية.

وفي اليمن، وزرع المركز 8,000 سلة غذائية بوزن 592 طنا، تزن السلة الواحدة 74 كجم، في محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية، كما جرى 486 وجبة رمضانية في حضر موت، و1,428 وجبة إفطار في لحج، و1,224 وجبة في أبين.