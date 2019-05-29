فلسطين تدعو لمؤتمر دولي لمواجهة صفقة القرن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ رام الله
دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أمس، بريطانيا وباقي الدول العظمى لعقد مؤتمر سلام دولي وفق الشرعية الدولية، لمواجهة «صفقة القرن» الأمريكية وإنقاذ حل الدولتين. وحث اشتية في بيان خلال لقائه وفدا برلمانيا بريطانيا في مدينة رام الله، بريطانيا على تطبيق اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع «في ظل الحديث عن نية إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية».
من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على التمسك بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف حتى نيل الحرية وإنجاز استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وإيجاد حل عادل.
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